BPMA: Absolventenfeier in London

Am 24. April 2018 wurden die Absolventen des vom britischen Branchenverbands BPMA (British Promotional Merchandise Association) ins Leben gerufenen Weiterbildungsprogramms geehrt. Bei den Feierlichkeiten im Londoner Royal Air Force Club erhielten die Teilnehmer der Fortbildungsmaßnahme von Ausbildungsleiterin Daniela Arena und Gordon Glenister, Director General des BPMA, ihre TPM-Zertifikate. Trained in Promotional Merchandise (TPM) ist die erste von drei Zertifizierungsstufen, auf die Certified in Promotional Merchandise (CPM) und Master in Promotional Merchandise (MPM) folgen.

Das Weiterbildungsprogramm des BPMA wird von vielen Unternehmen wahrgenommen und eignet sich für jeden, der in der Werbeartikelbranche tätig ist. Der Lernstoff wird in Form von interaktiven Videos zu branchenrelevanten Bereichen vermittelt, darunter Kundenservice, Verkauf, Individualisierungstechniken, rechtliche und ethische Themen, Marketing, Business Management und Produktsicherheit bzw. Compliance.

www.bpma.co.uk