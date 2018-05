Ippag Dinner & Supplier Reception

Das offizielle Dinner der internationalen Vereinigung Ippag (International Partnership for Premiums & Gifts) fand am Vorabend der HK Gifts & Premium Fair am 26. April d.J. im Hong Konger Bezirk Central und dort im Restaurant Mercato im California Tower statt. In ausgesprochen entspannter und freundschaftlicher Atmosphäre trafen sich die internationalen Mitglieder zum Essen, relaxtem Gedankenaustausch und – guter Tradition folgend – der Vergabe diverser Preise und der Begrüßung von „Neulingen“, die zum Einstand das obligatorische Ständchen zu geben hatten.

Zudem wurde der vom neuseeländischen Unternehmen Prime Source traditionell gespendete Sheep Award für die beste Präsentation im offiziellen Meeting der Gruppe in Guangzhou vergeben. Dieses Mal überreichte Ippag-Präsident Thibaut Fontaine die Auszeichnung dem Spender: Greg Banks von Prime Source wurde mit dem von ihm gestifteten Preis geehrt.



Am Abend des ersten Messetages gab es zudem innerhalb des Messekomplexes HKCEC die jährliche Partner Supplier Reception der Ippag. Hier präsentierten jenseits von Hektik und Messestress exklusiv für die Ippag-Member ausgewählte Lieferanten ihr Portfolio – Klassiker und Innovationen. Auch hier fiel die lockere, gleichwohl geschäftige Atmosphäre positiv auf.

//Michael Scherer

www.ippag.net

Fotos: Michael Scherer, © WA Media