Zogi: Exklusiver Empfang in Hong Kong

Am Vorabend der HK Gifts & Premium Fair, am 26. April 2018, lud Elektronikspezialist Zogi alle Ippag-Mitglieder und weitere Geschäftspartner und Freunde des Hauses aus aller Herren Länder zur „Night of Zogi“ in die angesagte Cocktailbar J. Boroski in Central Hong Kong. In stylishem Ambiente konnten die Gäste von Zogi exquisite Drinks genießen, wurden mit einer Innovation des Gastgebers bedacht und hatten Gelegenheit zum zwanglosen Gedankenaustausch. Ein sympathisches Präludium zur Messe, auf der Zogi auch selbst als Aussteller vertreten war.

// Michael Scherer

www.zogi.biz