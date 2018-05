Die UKW: Insolvenz

Die UKW, Urmitz, ist zahlungsunfähig. Wie jetzt bekannt wurde, hat das Unternehmen bereits im Januar d.J. Insolvenz angemeldet. Die von Michael Diekmann 1990 unter dem vollen Namen „Unschlagbar. Kreativ. Werben“ gegründete Werbeartikelagentur hat sich als Dienstleister im Bereich gegenständliches Marketing einen Namen gemacht und war v.a. auf Ideenfindung, Konzept- und Produktentwicklung, exklusive Komplettlösungen, Logistik und E-Business-Systeme spezialisiert.

Der Unternehmenssitz von Die UKW in Urmitz nahe Koblenz verfügte noch im Jahr des 25-jährigen Jubiläums 2015 über ein Hightech-Logistikzentrum mit einem Hochregallager mit über 5.000 Europalettenstellplätzen. Zu der Zeit arbeiteten bis zu 60 Mitarbeiter im Packservice, bis zu 3.000 Einzelsendungen am Tag wurden abgewickelt. Der Geschäftsbetrieb in Urmitz ist bereits eingestellt, die Website inaktiv.