25 Jahre KMS Kafitz Medienservice

In diesem Jahr feiert das mittelständische Familienunternehmen KMS Kafitz Medienservice GmbH mit Sitz in Köln sein 25-jähriges Bestehen. Was Anfang der 1990er Jahre auf 20 qm in einer Einliegerwohnung im Rhein-Erft-Kreis mit der Verpackung und Vervielfältigung von CDs begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer echten Erfolgsgeschichte. KMS-Gründer und Geschäftsführer Reiner Kafitz: „Ich wollte ein Unternehmen gründen, bei dem ich selbst gerne kaufen oder arbeiten würde.“ Sein Vater, der damals eine Fabrik für Fenster- und Rollläden leitete, gab ihm außerdem mit auf den Weg, beste Lieferanten zu finden und die Beziehungen zu ihnen sorgfältig zu pflegen. Beides haben der gebürtige Pfälzer und sein Team seit der GmbH-Gründung kontinuierlich beherzigt. So reist Kafitz mehrmals im Jahr nach China, wo er sich von der Qualität der eingekauften Produkte überzeugt und wichtige Lieferanten persönlich trifft. „Unsere über viele Jahre gewachsenen Kontakte in Asien sind ein Garant für Qualitätsware und damit klarer Erfolgsfaktor“, bestätigt Kafitz den damaligen Rat seines Vaters. Der „gute Draht“ nach China sichere den Kunden kurze Lieferzeiten und Premium-Qualität – ein echtes Erfolgsrezept. Kafitz: „In unserer jährlichen Zufriedenheitsumfrage werden wir von unseren Kunden regelmäßig mit Durchschnittsnoten im Einser-Bereich bewertet.“ Beste Werte gebe es v.a. für Beratungskompetenz, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Termintreue.

Unter dem Motto „Digital. Kreativ. Werbestark“ ist KMS heute neben Speichermedien insbesondere auf den B2B-Vertrieb ausgewählter Giveaways aus dem Bereich „Digital Lifestyle“ spezialisiert. Unter der Marke Heju bieten die Kölner dem Werbeartikelhandel ein exklusives Portfolio an gebrandeten Elektronikprodukten, darunter Powerbanks, Speaker, Kopfhörer, Earphones, Smartbands, USB-Sticks und Ladekabel. Veredelungen per Druck, Gravur und Doming sowie kreative Verpackungslösungen runden das Leistungsspektrum des zehnköpfigen KMS-Teams ab. Neben Geschäftsführer Reiner Kafitz wirken seine Frau Erika Kafitz (Finanzen & Personal) sowie seine Schwiegertochter Helen Kafitz (Grafik) im Unternehmen mit. Insgesamt 14 Auszubildende haben in der 25-jährigen Firmengeschichte bei KMS ihren Beruf erlernt. Auch an die Unternehmensnachfolge haben der 62-jährige Kafitz und seine Ehefrau bereits gedacht: Die vier Söhne des Hauses werden das Unternehmen in Erbengemeinschaft weiterführen, wenn die beiden in ein paar Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

www.kms.eu