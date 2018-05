65 Jahre Fyvar

In diesem Jahr feiert der spanisch-portugiesische Branchenverband Fyvar sein 65-jähriges Bestehen. Der Verband wurde im Mai 1953 von Werbeartikelherstellern, -importeuren und -händlern mit dem Ziel gegründet, die Werbeartikelbranche in Spanien und Portugal zu professionalisieren und seinen Mitgliedern diverse Vorteile und Services zu bieten.

Das Jubiläum wurde im Rahmen der 65. Hauptversammlung im Januar in Madrid ausgiebig gefeiert. Mehr als 200 Besucher – Fyvar-Mitglieder und Freunde – nahmen an den Feierlichkeiten im „Colonial Norte Club“ teil, wo bei Cocktails, Livemusik, Buffet und Tombola ausgiebig gefeiert wurde. Auf dem Programm stand zudem die Verleihung der Fyvar Awards. Die in diesem Jahr zum sechsten Mal vergebene Auszeichnung würdigt Unternehmen, die sich für ethisches Verhalten und eine Professionalisierung der Branche einsetzen.

