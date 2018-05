Halfar: Auszeichnung mit CSR-Preis

Für sein vorbildliches gesellschaftliches Engagement wurde Halfar®, Bielefeld, am 3. Mai 2018 mit dem CSR-Preis OWL ausgezeichnet. Der CSR-Preis OWL würdigt gesellschaftliches Engagement und wird vom „CSR-Kompetenzzentrum Ostwestfalen-Lippe (OWL)“ der Gilde-Wirtschaftsförderung Detmold und der Initiative für Beschäftigung OWL e.V. verliehen. Rund 35 Unternehmen hatten sich in diesem Jahr für die Auszeichnung beworben, als einer von drei Preisträgern wurde Halfar in der Kategorie „Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten geehrt“.

Mit zahlreichen Projekten und Initiativen stellt Halfar seit Jahren Verantwortungsbewusstsein unter Beweis. So haben die Bielefelder 2017 u.a. das Sortiment an nach GOTS-Standard produzierten Bio-Baumwolltaschen weiter ausgebaut und entwickeln das konventionelle Produktangebot kontinuierlich im ökologischen Sinne weiter. Seit 2017 wird der Firmensitz vollständig CO2-neutral betrieben. Nach dem Motto „Think global, act local“ setzt sich Halfar außerdem für eine lebenswerte Gesellschaft ein und arbeitet mit der Integrationsfirma prosigno® Hand in Hand unter einem Dach. Über die Initiative „Einstiegsqualifizierung plus Sprache“ ermöglicht der Werbetaschenspezialist zudem Geflüchteten eine berufliche Ausbildung. „Der Preis geht an jeden einzelnen Mitarbeitenden unseres Unternehmens. Ich bin stolz darauf, dass wir es durch den gemeinsamen Einsatz geschafft haben“, erklärt Armin Halfar, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.

