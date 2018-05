Mid Ocean Brands wird zu midocean

Der niederländische Werbeartikelimporteur Mid Ocean Brands mit Hauptsitz in Barneveld firmiert fortan unter dem Namen midocean und hat seiner Corporate Identity zudem einen neuen Anstrich verpasst. Mit der Namensänderung und dem neuen Logo einher gehen ein umfassender Relaunch des Webshops und der Umzug des niederländischen Hauptsitzes am 25. Juni 2018. „Wir sind sehr stolz auf unser neues Unternehmensimage“, so Stephen Gibson, CEO von midocean. „Alle Veränderungen wurden inhouse von unserem Designteam umgesetzt – und genau dafür stehen wir: Teamwork, Herausforderungen, Innovationen. Mit unseren Mitarbeitern, unserer neuen CI und unseren Ambitionen sind wir bereit für kontinuierliches Wachstum.“

www.midocean.com