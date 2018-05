Neue Serie: Digitalisierung

Alle reden vom digitalen Wandel – und wie er Alltag, Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie verändert. Auch in der Werbeartikelbranche ist die Diskussion um die Digitalisierung omnipräsent: Welche Herausforderungen bringt der digitale Wandel mit sich? Welche Maßnahmen müssen Lieferanten und Händler ergreifen, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Wie lassen sich Prozesse, Produktionswege und Schnittstellen digital optimieren? Wie sieht der Webshop der Zukunft aus? Wie verändert sich das Einkaufsverhalten der Kunden? Inwieweit haben Buzzwords wie Big Data, Disruption oder Industrie 4.0 eine Relevanz für den Markt der haptischen Werbung?

Diesen und vielen weiteren Fragen geht die neue Serie zur Digitalisierung in den Werbeartikel Nachrichten auf den Grund. Beginnend mit Ausgabe 374 (erscheint am 30. Mai 2018) werden in regelmäßiger Folge Teilaspekte der Digitalisierung ausführlich beleuchtet und unter Einbeziehung zahlreicher Branchenplayer diskutiert.

www.wanachrichten.de