Jansen: Jubiläumshausmesse

Bei strahlendem Sonnenschein lud Jansen Verkaufsförderung am 15. Mai 2018 zur alljährlichen Hausmesse. Das Besondere an der Traditionsveranstaltung, die treue Kunden und neue Gesichter in den Jade Saal neben dem Firmensitz in Mülheim an der Ruhr lockte: Die Werbeartikelprofis feierten gleichzeitig ihr 30-jähriges Bestehen. So begrüßte Gründer Heiner Jansen gemeinsam mit seinem Sohn und Geschäftsführer Torsten Jansen die Gäste zu einer Produktschau, die ganz im Zeichen gewachsener Geschäftsbeziehungen stand. Unter dem Motto „auffallend anders“ präsentierte das eingespielte Jansen-Team mit dem ausgewählten Kreis von 19 Lieferantenpartnern Highlights der haptischen Werbung – von der hochwertigen Prämie bis zum cleveren Streuartikel. Dabei stachen die für das Event mit Jubiläumslogo gebrandeten Giveaways hervor.

Zwischen Tassen, Tools und Terminkalendern suchten 139 Besucher von 80 Unternehmen das ausführliche Gespräch mit den Ausstellern. Das rege Interesse der Marketingentscheider, die aus dem umliegenden Ballungsraum, aber auch aus dem hohen Norden der Republik angereist waren, sorgte für gute Stimmung im großzügigen Saal. Niederländische Spezialitäten des Cateringbetriebs „Der Holländer“ rundeten die Veranstaltung ab.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 374 (30. Mai 2018).

// Claudia Pfeifer

www.werbeartikel-jansen.de

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media