Weber-Stephen: „Top Marke Garten“

Beim großen Markentest in der Ausgabe 02/2018 des Magazins Testbild konnte sich Weber-Stephen den Gesamtsieg in den Kategorien Holzkohle, Gas und Elektro sichern. Mehr als 5.400 Gartenfans wurden von den Testbild-Experten gemeinsam mit dem Statistikunternehmen Statista zu ihren Lieblingsprodukten befragt. Dabei überzeugten die Gas-, Holzkohle- und Elektrogrills von Weber sowohl als Marke im Gesamtergebnis als auch in den einzelnen Kategorien – Spitzenwerte gab es u.a. im Bereich Langlebigkeit, einfache Montage und Handhabung.

Das Qualitätssiegel „Top Marke Garten“ wird seit Anfang Mai auf der Homepage eingebunden und über Newsletter und Social Media an Handelspartner und Verbraucher kommuniziert.

www.weber.com