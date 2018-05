diedruckerei.de nimmt Werbeartikel ins Sortiment auf

Der Online-Dienstleister diedruckerei.de mit deutschem Sitz in Neustadt an der Aisch hat über 800 neue Werbeartikel – von Schlüsselanhängern über Lautsprecher bis hin zu Sporttaschen – ins Sortiment aufgenommen und steigt damit in den Bereich haptische Werbung ein. „Wir sehen uns als Fullservice-Anbieter“, erläutert CCO Christian Würst. „Im Marketing-Mix sind Giveaways als Dauerwerbemittel vom Kosten-Nutzen-Aspekt das Mittel der Wahl. Unsere Sortimentserweiterung macht es Kunden möglich, ihren Bedarf an Werbeartikeln einfach und nutzerfreundlich abzudecken. Preise können rund um die Uhr verbindlich kalkuliert und Artikel sofort bestellt werden – das Warten auf manuell erstellte Angebote ist heute nicht mehr zeitgemäß“, so Würst weiter.

Für eine möglichst breite Aufstellung hat diedruckerei.de mehrere Lebensbereiche abgedeckt und Werbeartikel aus den Kategorien Büroartikel, Haushaltswaren, Textilien, Freizeit, Outdoor, Elektronik, Werkzeug und Saisonartikel eingeführt.

www.diedruckerei.de