Fiskars: „Top Marke Garten“

Beim großen Markentest von Testbild konnte sich Fiskars, FIN-Helsinki, in der Kategorie „Top Marke Garten 2018: Gartenwerkzeuge & Kleingeräte“ gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurde zum Gesamtsieger in elf Produktkategorien gekürt. Für das „Top Marke“-Qualitätssiegel, das gemeinsam von Testbild und dem Statistikunternehmen Statista vergeben wird, wurden mithilfe eines Online-Access-Panels deutschlandweit mehr als 5.400 Gartenfans befragt.

Fiskars wurde 1649 als Eisenhütte in einem kleinen finnischen Dorf gegründet und ist heute führender Anbieter von Konsumgütern mit weltweit anerkannten Marken wie Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood und Waterford. Fiskars-Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich, das Unternehmen beschäftigt etwa 9.000 Mitarbeiter in 30 Ländern.

www.fiskars.de