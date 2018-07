German Brand Award für Brainbow

Zu den Gewinnern des diesjährigen German Brand Award gehört auch die Brainbow Promotional Items GmbH, Krefeld. Das von Deniz Gündüz-Pielsticker geführte Unternehmen konnte sich in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation – Brand Design“ gegen die Konkurrenz durchsetzen und erhielt das Prädikat „Special Mention“ für sein neues Corporate Design. Brainbow gestaltet seit über 20 Jahren individuelle Werbeartikel und hat sich nun ein moderneres Erscheinungsbild verpasst, das von dem langjährigen Partner Richartz Werbung & Mehr gestaltet wurde.

Der German Brand Award ist eine Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland und hat es sich zur Aufgabe gemacht, wegweisende Marken und Markenmacher zu entdecken, zu präsentieren und zu prämieren. Dabei werden nachhaltige Markenkommunikation, konsequente Markenführung und innovative Marken geehrt. Verliehen wird der Award seit 2016 jährlich von der Stiftung German Brand Institute und dem Rat für Formgebung.

www.brain-bow.de