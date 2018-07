Jura Textil: Teamevent und Investition in Digitaldruck

Seit etwas mehr als 30 Jahren ist die Jura Textil GmbH Fullservice-Partner des Werbeartikelhandels im Bereich individuell gestaltbare Werbetextilien, Berufsbekleidung, Frottierwaren, Taschen, Accessoires und Sonderproduktionen. Um knapp über drei Jahrzehnte erfolgreiche Geschäftstätigkeit zu feiern, lud das 1987 gegründete Traditionsunternehmen mit Sitz in Ofterdingen nahe Tübingen am letzten Juni-Wochenende die gesamte Belegschaft sowie einige Lieferantenpartner zu einem Jubiläumstrip auf einen Berggasthof bei Oberstaufen im Allgäu ein.

Um die Kapazität und Schnelligkeit im Digitaldruck zu erhöhen, hat Jura Textil zudem eine sechsstellige Summe in eine neue Digitaldruckmaschine des Herstellers Kornit investiert. Nach der Anschaffung neuer Stickmaschinen, dem Bau eines Hochregallagers und dem Umbau aller Arbeitsflächen zur Optimierung der Workflows in den vergangenen Jahren, ist die Investition in den Digitaldruck nun ein weiterer Schritt, um auch die nächsten Unternehmensjahre erfolgreich zu bestreiten.

www.jura-textil.de