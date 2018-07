Promowolsch: Veränderungen im Team

Nach zehn Jahren verlässt Annika Raestrup das Team von Promowolsch – The Customer Factory, Geseke, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Raestrups Nachfolge tritt Rafal Lisson an, der am 10. Juli 2018 seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel abgeschlossen hat und die Innendienstleitung übernehmen wird. Uwe-Karsten Brand-Schmidt und Promowolsch-Gründer Wolfgang Schmidt bestreiten die Messeauftritte des westfälischen Kunststoffspezialisten. Neu an Bord sind außerdem seit Anfang Juli zwei neue Auszubildende.

www.promowolsch.de