Klio-Eterna: Azubi-Übernahme

Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung zum Industriekaufmann hat die Klio-Eterna Schreibgeräte GmbH & Co KG, Wolfach, den ehemaligen Auszubildenden Stefan Wolf fest ins Team übernommen. Wolf legte seine Abschlussprüfung mit einer Note von 1,4 ab und bringt sein in der dreijährigen Ausbildung erworbenes Fachwissen ab sofort als Mitarbeiter in der Buchhaltung und unterstützend in der Qualitätssicherung des Unternehmens ein.

Klio-Eterna bildet seit mehreren Jahren regelmäßig junge Menschen in kaufmännischen und technischen Berufen aus. Am 1. September 2018 heißt der Schwarzwälder Schreibgerätehersteller zwei neue Auszubildende im Team willkommen.

www.klio.com