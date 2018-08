Neuer Lehrgang: Betriebswirt/in (TU) für Werbung und Kommunikation

Ab Oktober 2018 bietet das Studieninstitut für Kommunikation, Düsseldorf, mit dem Zertifikatslehrgang „Betriebswirt/in (TU) für Werbung und Kommunikation“ eine neue akademische Qualifizierung für Berufserfahrene oder Akademiker. Die berufsbegleitende Weiterbildung vermittelt in drei Semestern aktuelle und umfangreiche Fachkenntnisse in den Themengebieten Werbung und Kommunikation gepaart mit wirtschaftsbezogenen Qualifikationen. Die Teilnehmer lernen, wie Strategien aus Werbung, PR, Marketing, Produktentwicklung, Eventmanagement oder Projektmanagement zusammengeführt, schlüssige Werbe- und Kommunikationskonzepte erstellt sowie vielfältige Kommunikationsinstrumente ganzheitlich vernetzt werden. Gleichzeitig wird kaufmännisches Wissen vermittelt. Absolventen seien in der Lage, die unterschiedlichen Disziplinen zu steuern und zu organisieren und die notwendigen Brücken zum Marketing zu bauen.

Den Lehrgang hat das Studieninstitut für Kommunikation gemeinsam mit der TU Chemnitz als Nachfolger der Qualifizierung „Fachwirt/in für Werbung und Kommunikation (IHK)“ entwickelt.

www.studieninstitut.de

Bildquelle: panthermedia.net/Dmitriy Shironosov