Senator: Neue Außendienstleiterin

Mit Wirkung zum 1. August 2018 übernimmt Judith Fröhlich bei Senator, Groß-Bieberau, die Leitung des Außendienstes für die D-A-CH-Region. Die erfahrene Vertriebsexpertin ist seit Februar 2017 im Außendienstteam des Schreibgerätespezialisten tätig und betreut die Key Accounts im Gebiet Südwestdeutschland.

„Für Frau Fröhlich stehen ihre Kunden immer an erster Stelle. Ich freue mich, dass sie mit diesem hochmotivierten Einsatz nun auch die Außendienstleitung übernimmt“, so Daniel Jeschonowski, geschäftsführender Gesellschafter bei Senator. Innendienstleiterin Sandra Späth-Stolz ergänzt: „Die intensive Zusammenarbeit zwischen Innendienst und Außendienst stärkt unsere Kundenbetreuung und ermöglicht es uns, unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können.“

Zum Sortiment der Senator GmbH gehören neben hochwertigen Schreibgeräten auch Becher und Tassen. Der größte Teil der Produkte wird am Hauptsitz in Groß-Bieberau hergestellt und veredelt. Tochtergesellschaften mit teils eigenen Druckereien in England, Frankreich, China und Indien unterstützen den weltweiten Vertrieb.

