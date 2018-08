Stabilo: Neuer Ansprechpartner für Frankreich

Die Betreuung des Werbeartikelgeschäfts von Stabilo Promotion Products in Frankreich ist seit Juni 2018 neuer Verantwortungsbereich von Mattia Armeniaco. Bereits seit November 2017 ist er Ansprechpartner für den italienischen Markt. Französisch beherrscht Armeniaco ebenso wie seine Muttersprache Italienisch fließend, sodass eine zuverlässige, länderspezifische Betreuung in beiden Ländern gewährleistet ist.

Armeniaco absolvierte sein Bachelor-Studium in Italien und machte seinen Master-Abschluss in Frankreich. Für seine neue Aufgabe bringt er langjährige Erfahrung aus Vertriebstätigkeiten im Konsumgüter-Sektor in Frankreich, Italien und Großbritannien mit.

Mit der Betreuung französischer Kunden in ihrer Landessprache und vor Ort will Stabilo Promotion Products – wie bereits in Italien – seine Kundennähe weiter verstärken.

