Trodat Trotec Group: Rekordumsatz im 1. Halbjahr 2018

Die Trodat Trotec Holding GmbH, A-Wels, hat ihre Ergebnisse für das 1. Geschäftshalbjahr 2018 bekannt gegeben. Nach Unternehmensangaben erzielte der Spezialist für Stempel und Laserplotter in der ersten Jahreshälfte einen Umsatz von 122 Mio. Euro und kann sich damit über das bisher beste Ergebnis in der Firmengeschichte der Unternehmensgruppe freuen. Im Vorjahr erwirtschaftete die Holding nach eigenen Angaben einen Gesamtumsatz von über 249 Mio. Euro, davon 120 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2017. „Qualität, Innovationen und Zuverlässigkeit zählen zu unseren Erfolgsfaktoren im heiß umkämpften Stempel- und Laserbusiness“, erklärt Dr. Norbert Schrüfer, CEO der Trodat Trotec Gruppe.

Bei Trodat habe man laut Presseangaben die Marktanteile in Europa z.T. steigern können. Neben deutlichem Wachstum in Osteuropa wurden in Asien Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich erzielt. Ebenfalls deutlich zugelegt habe der Umsatz in Südamerika. Darüber hinaus trage Trotec jährlich mit zweistelligen Prozentraten zum Gruppenwachstum bei. 2017 war der Umsatzanteil des Lasergeschäfts erstmals höher als jener des Stempelbereiches.

Die Trodat Trotec Holding GmbH vereint unter einem Dach die Stempelmarke Trodat und die Lasermarke Trotec. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im österreichischen Wels beschäftigt weltweit rund 1.550 Mitarbeiter in knapp 40 Konzerngesellschaften und ist in mehr als 150 Ländern präsent.

