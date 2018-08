COPI‘S 2018: Große Bedeutung für Südosteuropa

Vom 2. bis zum 4. Oktober 2018 findet im Inter Expo Center der bulgarischen Hauptstadt Sofia die siebte Ausgabe der COPI’S statt. Nach Angaben von Veranstalter Inter Expo Center ist die internationale Fachmesse, die Herstellern, Lieferanten, Händlern und Agenturen aus der Druck- und Werbebranche eine Plattform bietet, die einzige ihrer Art in Bulgarien. Parallel zur COPI’S findet zum ersten Mal die TMT Expo – internationale Fachmesse für Textilien, Maschinen und Technologien – statt.

Jahr für Jahr nutzen mehr Spezialisten aus der südeuropäischen Druck- und Werbeindustrie das Event, um Kontakte zu knüpfen und sich Inspirationen in den Bereichen Print-, Licht- und Outdoorwerbung sowie haptisches Marketing zu holen. 2017 schloss die Messe mit einem Besucherzuwachs von 35% im Vergleich zur Vorjahresausgabe. Auch 2018 werden die neuesten technologischen Errungenschaften in den Bereichen Druck, Digitalisierung und Prozessmanagement präsentiert. Zudem stehen Trendthemen wie die Integration des Digitaldrucks in den Marketingmix sowie AR- und VR-Technologien im Fokus.

www.copi-s.com

www.tmtexpo.bg

Bildquelle: Inter Expo Center