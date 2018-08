Halfar begrüßt neue Azubis

Vier neue Auszubildende haben Anfang August ihre Ausbildung bei Halfar, Bielefeld, begonnen. Der Taschenspezialist heißt eine Industriekauffrau, einen Kaufmann im Groß- und Außenhandel sowie zwei Fachkräfte für Lagerlogistik willkommen. Insgesamt bildet Halfar aktuell 13 Auszubildende in fünf Bereichen aus.

Für die vier Neuankömmlinge beginnt die Einarbeitungsphase mit dem Kennenlernen der verschiedenen Abteilungen. Die kaufmännischen Auszubildenden bekommen Einblicke in Vertrieb, Buchhaltung, Einkauf und Produktmanagement. Darüber hinaus packen sie im Lager an. So lernen die Nachwuchskräfte das Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven kennen und können die Prozesse in jedem Bereich nachvollziehen. Die Auszubildenden zur Fachkraft für Lagerlogistik werden ebenfalls direkt in den Arbeitsalltag eingebunden.

