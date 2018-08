Merch by Amazon startet in Europa

Ab sofort bietet Amazon in Deutschland und England einen Druckdienst für Händler und Designer an. Während sich das Angebot hierzulande zunächst auf Standard-T-Shirts beschränkt, können in den USA bereits auch Longsleeves, Hoodies, Sweatshirts und Halteknöpfe für Smartphones über den neuen Print-On-Demand-Dienst des Online-Versandhändlers vertrieben werden. Händler und Designer müssen dazu lediglich ihre Motive hochladen; Amazon übernimmt die Bedruckung und den Versand der Artikel. Für jedes verkaufte T-Shirt erhält der Anbieter des jeweiligen Motivs einen bestimmten Erlös.

Laut Unternehmenswebsite sei Merch by Amazon eine einfache Methode, um über die Homepage oder die App des Versandhändlers in den Verkauf von individuell bedruckten Produkten und Merchandisingartikeln einzusteigen.

www.amazon.de