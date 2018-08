30 Jahre Protrade

In diesem Jahr feiert die Protrade Europe GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Wurmberg 30-jähriges Bestehen. Den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Werbeartikelspezialisten legte Wolfgang Amann im Jahr 1988. Gemeinsam mit Georg Bock entwickelte er das Unternehmen in der Folge zu einem Spezialisten für Uhren, Werkzeuge und Leuchten, die unter den Markennamen PWC – Professional Watch Company – und PRO – Products For Life – mittlerweile einen festen Platz im Markt haptischer Werbung haben. Werbeartikelhändler profitieren bei Protrade von Geradlinigkeit, Zuverlässigkeit und Fairness, einem umfangreichen Produktangebot und einem Service, der von Produktschulungen über die Erstellung von Angeboten mit Visualisierungen bis hin zu persönlichen Besuchen reicht.

Seit Wolfgang Amann im Dezember 2012 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, zeichnet Georg Bock, der 1989 seine Tätigkeit aufnahm und 1992 Prokura erhielt, als alleiniger Inhaber für die Geschicke von Protrade verantwortlich. Ihm zur Seite steht ein erfahrenes Team, das maßgeblich am Erfolg des Uhren- und Werkzeug-/Leuchtenspezialisten beteiligt ist und dem Unternehmen seit Jahren die Treue hält. „Die meisten unserer Mitarbeiter sind seit vielen Jahren dabei und haben einen beachtlichen Teil der 30-jährigen Firmengeschichte aktiv mitgestaltet“, so Bock.

Ein ausführlicher Bericht zum 30-jährigen Bestehen folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 377 (22. August 2018).

www.protrade.de