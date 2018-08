InterPro Brands: Zwei Neuzugänge

InterPro Brands, Bremen, heißt zwei neue Gesichter im Team willkommen: Seit dem 1. August 2018 unterstützt Jan Dressel den Werbeartikelimporteur im Sales & Customer Service. Dressel bringt über zehn Jahre Know-how und Branchenerfahrung mit und betreut InterPro Brands-Kunden im Bereich Nord (PLZ-Gebiete 0 bis 5) im Innen- und Außendienst. Er folgt auf Daniel Leuschner, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

Mit Andreas Gerch hat InterPro Brands, ebenfalls zum 1. August, einen weiteren Branchenprofi an Bord geholt, der vielen bereits aus seiner Zeit bei Prodir und Senator bekannt ist. Gerch blickt auf über 20 Jahre im Markt haptischer Werbung zurück und übernimmt jetzt die Außendienst-Tätigkeit im Gebiet Süd (PLZ-Gebiete 5 bis 9) sowie in Österreich und der Schweiz. Beide Neuzugänge stellen sich u.a. auf der Trend in Wiesbaden (14. September 2018) persönlich vor.

www.interprobrands.com