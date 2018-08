Suthor in Feierlaune

Gleich dreifachen Grund zum Feiern hat die Suthor Papierverarbeitung GmbH & Co KG, Nettetal: Im 90. Jahr der Unternehmensgeschichte begeht der ausscheidende Gesellschafter Edmund Suthor sein 50-jähriges Betriebsjubiläum und wird zudem 70 Jahre alt. Gefeiert wurden die Jubiläen im Kreise von über 200 Gästen aus Familie, Mitarbeitern, Lieferanten, Freunden und deren Lebenspartnern. Edmund Suthor, der im Rahmen der Festlichkeiten offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde, bleibt dem Unternehmen vorerst jedoch noch für eine gewisse Zeit als technischer Berater erhalten. Gewürdigt wurden seine Verdienste von IHK-Geschäftsführer Jürgen Steinmetz mit einer Ehrenurkunde, die vom Landtagsabgeordneten a.D. Christian Weisbrich überreicht wurde.

Edmund Suthor führte über Jahrzehnte gemeinsam mit seiner Schwester Maria Stobbe den auf die Verarbeitung von Papier spezialisierten Betrieb. Beide lenkten die Geschicke der 1928 gegründeten elterlichen Firma in zweiter Generation seit 1983 und haben in dieser Zeit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens zu einem der führenden Papierwerbemittelhersteller Deutschlands geleistet. Aktuell stehen die Cousins Ralf Stobbe und Kevin Suthor in dritter Generation als geschäftsführende Gesellschafter an der Spitze der Suthor Papierverarbeitung GmbH & Co KG.

