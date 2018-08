5. KIW: Teilnehmer erörtern aktuelle Probleme

Am 5. Juli 2018 fand im südwestfälischen Iserlohn die Konferenz innovativer Werbeartikelberater (kurz: KIW) statt. Auf dem nunmehr fünften Treffen, bei dem neben mehr als 60 KIW-Vertretern auch die Geschäftsführer der Lieferantenpartner uma und elasto form anwesend waren, wurden u.a. aktuelle Problemstellungen erörtert. So beschäftigte sich der Teilnehmerkreis mit der gegenwärtigen Marktsituation, die derzeit speziell im Bereich des globalen Sourcings durch viele Unwägbarkeiten geprägt ist, aber auch mit der verstärkten Professionalisierung der eigenen Vertriebsaktivitäten, etwa der Erschließung neuer Absatzkanäle. Im Fokus des auf der Konferenz beschlossenen Maßnahmenpakets steht u.a. eine Professionalisierung der Vertriebsaktivitäten, die sich z.B. unternehmensübergreifend durch gemeinsame Schulungen erreichen lässt. Über zusätzliche flankierende Maßnahmen einigt sich die KIW spätestens am 5. Dezember 2018, wenn die Teilnehmer zu einem weiteren Gedankenaustausch in Bielefeld zusammentreffen.

„Unsere Zielsetzung ist es, den unseren Interessen diametral entgegenstehenden Entwicklungen im Werbeartikelmarkt wirksam zu begegnen“, so Holger Kapanski. Der DIE6-Geschäftsführer war einer der Mitinitiatoren der KIW. Auf der eintägigen Veranstaltung habe zwar die Zeit für die Vertiefung weiterer Themen gefehlt, doch seien sich alle Beteiligten einig, mit der KIW den richtigen Weg beschritten zu haben, um die Interessen der klein- und mittelständischen Werbeartikelunternehmen zu wahren und gemeinsam auf grundlegende Veränderungen im Markt haptischer Werbung zu reagieren.

www.die6.de