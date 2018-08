Goldstar: Teambuilding in Slane Castle

Am 6. Juli 2018 fand in Slane Castle, einer Burg nahe der irischen Kleinstadt Slane, der diesjährige Teambuilding-Tag von Goldstar Europe, IRL-Dundalk, statt. Zu dem alljährlich ausgerichteten Event kamen Kugelschreiber-Spezialisten aus Deutschland, Irland, Großbritannien und Frankreich, die im Rahmen des Treffens eine 38-köpfige Band bildeten. Passend zu Slane Castle, wo in den letzten 30 Jahren einige der historischsten Musikveranstaltungen Irlands stattfanden, schlugen die Goldstar-Teammitglieder mit Percussion-Instrumenten aller Art – von Kesselpauken und Snaredrums bis hin zu Becken und Triangeln – im gleichen Takt.

Zudem gab es Präsentationen und Anerkennung für die „unbesungenen Helden des Jahres“, die am besten für die Grundwerte des Unternehmens einstehen und von den Mitarbeitern im Voraus gewählt wurden. „Unser Ziel bei Goldstar ist es, der beste Arbeitgeber mit der besten Branchenreputation zu werden und dabei ist eine eng verbundene und glückliche ‚Goldstar Familie‘ von zentraler Bedeutung“, erläutert Colin Loughran, General Manager von Goldstar Europe. Der jährliche „Team Day“ verkörpere die Philosophie des Unternehmens „Work hard, play hard“ – ein Ansatz, der letztlich v.a. den Kunden zugutekomme.

