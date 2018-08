HAPTICA® live ’19: Ideenpool für Werber

Die HAPTICA® live am 20. März 2019 verspricht wieder eine Inspirationsquelle für Händler, Agenturen und werbende Unternehmen zu werden, die auf der Suche nach passenden Werbeartikeln für sich oder ihre Kunden sind. Einen Tag lang dreht sich im World Conference Center Bonn alles um Giveaways und Onpacks, um Prämien und Incentives, Merch und Marken, Kundenpräsente und Workwear – und Anfassen ist dabei ausdrücklich erwünscht. Denn die Besucher sind eingeladen, mit allen Sinnen in die „Erlebniswelt Haptische Werbung“ einzutauchen und auf Tuchfühlung mit den Vorzügen des effizienten Marketinginstruments zu gehen. Sie können die neuesten Trends der rund 190 Aussteller nicht nur anschauen, sondern sie auch ausprobieren – „Look & Feel“ eben, wie die neue Kampagne heißt.

Zuhören ist im Vortragsprogramm gefragt, wenn Referenten aus dem Marketing über ihre Erfahrungen im Umgang mit haptischer Werbung berichten. Bejubeln kann man die Gewinner des Promotional Gift Award 2019, staunen über die kreativen Umsetzungen aus aller Welt in der Best Practice-Show. Auf vielfältige Weise wird so deutlich, dass haptische Werbung Markenauftritte in die Welt des Taktilen verlängert, Botschaften fühlbar macht und für echte Touchpoints mit der Zielgruppe sorgt. Haptische Werbung ist hoch flexibel, kann Marken auf den Leib geschneidert werden, nimmt ihre DNA in sich auf und transportiert sie weiter.

Es ist erklärtes Ziel der Veranstalter vom Kölner Verlagshaus WA Media, der Kreativität der Werbeartikelbranche ein Zuhause zu geben. Das drückt sich nicht nur im vielfältigen Programm aus, in der detailreichen Ausgestaltung der Best Practice-Beispiele oder der Auswahl der Giveaways, sondern auch im neuen „Look & Feel“ der HAPTICA® live, das in Schwarz und Rot gehalten optisch näher an den Gesamtauftritt von WA Media rückt. Abgesehen vom optischen Relaunch ändert sich jedoch nichts. Dazu gehört auch das Einlassprozedere: Zugelassen sind ohne Beschränkung alle Besuchergruppen, die sich beruflich mit Werbeartikeln befassen, ob Werbeartikelhändler oder -lieferant, ob Kreativkraft aus dem Marketing, Werbeartikeleinkäufer oder Mitarbeiter einer Werbeagentur, ob Geschäftsführer eines KMU, Veredler oder Marketingdienstleister. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Registrierung über die Veranstaltungshomepage jedoch erforderlich.

