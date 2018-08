Nordstil: Zufriedenstellendes Ergebnis

Mit einem leichten Besucherrückgang ging am 13. August die diesjährige Ausgabe der Nordstil – Regionale Ordertage Hamburg – zu Ende. 13.500 Einkäufer (2017: 14.298 Einkäufer) kamen vom 11. bis zum 13. August nach Hamburg, um die Lifestyle- und Trendprodukte der 800 Aussteller (2017: 796 Aussteller) in Augenschein zu nehmen und zu ordern. Außerdem standen begleitende Events, Workshops, Vorträge, Live-Präsentationen und Networking auf dem Programm der von der Messe Frankfurt veranstalteten Ordermesse für den Norden. „Der Erfolg der Nordstil liegt nicht zuletzt an ihrem breiten Angebotsspektrum. Sicherlich muss der neue Termin am Ende der Sommerferien noch von einigen gelernt werden. Aber mit ihrem breiten, auf den norddeutschen Einzelhandel zugeschnittenen Rahmenprogramm und dem gewissen nordischen Etwas ist sie genau auf den Bedarf der Händler fokussiert“, resümiert Binu Thomas, Leiter der Nordstil.

Auf zehn Hallenebenen des Hamburger Messegeländes zeigte die Nordstil Neues für Küche, Haus und Garten, aber auch Geschenke und Papeterie, Schmuck und Mode. Mit der Besucherfrequenz und der Qualität der Einkäufer sowie der Terminverlegung zeigten sich die Aussteller nach Veranstalterangaben zufrieden. Zu den Trends der Nordstil-Sommerausgabe gehören dunkle Beerentöne, Violett und auch dunkles Blau, schwere Stoffe wie Samt, Messingelemente und Goldverzierungen. Marmor, Terrazzo und das klassische Wiener Geflecht erleben ein Comeback bei den Wohnaccessoires, aber auch der skandinavische Minimalismus bleibt präsent. Neue tierische Hingucker bei den Kindermotiven sind Wale, aber auch Lamas, Flamingos, Papageien, Pandas oder Faultiere sind weiterhin zu finden.

Die nächste Nordstil findet vom 12. bis zum 14. Januar 2019 in Hamburg statt.

www.nordstil.messefrankfurt.com