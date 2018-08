Neue Azubis bei Spranz

Auch in diesem Jahr erweitern neue Auszubildende das Team von Spranz, Koblenz. Mit Luna Salheiser und Kevin Kromer starten zwei Nachwuchskräfte in der Ausbildung zu Kaufleuten im Groß- und Außenhandel – Fachrichtung Großhandel. Erika Karich erlernt den Beruf der Kauffrau für Büromanagement, und Leon Warmth wird zum Fachlageristen ausgebildet.

Mit der Ausbildung junger Leute stellt Spranz den Nachwuchs im Team sicher, um seine Kunden auch weiterhin individuell und kompetent beraten zu können – so wächst die Spranz-Familie seit Jahren kontinuierlich. Wie in jedem Jahr wird das anstehende Jahresendgeschäft die „Feuertaufe“ für die neuen Kräfte sein. Auszubildende im zweiten und dritten Lehrjahr dürfen sich auf den ersten persönlichen Kundenkontakt auf der PSI-Messe im Januar in Düsseldorf freuen.

www.spranz.de