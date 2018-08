WER GmbH setzt auf Nachwuchs

Seit dem 1. August 2018 unterstützt Giuseppe Papa das Team der WER GmbH, Senden, als Auszubildender im Bereich Groß- und Außenhandel. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Abiturs hat Papa zunächst einen freiwilligen sozialen Dienst absolviert, im Rahmen dessen er hilfsbedürftige Menschen in deren Alltag begleitete. „Wir heißen Herrn Papa herzlichst in unserem Team willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Mit seinem kaufmännischen Engagement und seinem sympathischen Auftreten wird er unsere Kunden tatkräftig unterstützen“, so WER-Geschäftsführer Alex Heinecke.

Seit über 40 Jahren berät die WER GmbH mit Sitz in Senden bei Münster und fünf Vertriebsbüros in ganz Deutschland und Österreich Großunternehmen in den Bereichen Verkaufsförderung, Kundenbindung und Marketing.

