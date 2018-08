20 Jahre Sanders Imagetools

In diesem Jahr feiert Sanders Imagetools, Neutraubling, sein 20-jähriges Bestehen. Das 1998 unter dem Namen Sanders Fun Products von Alexander Czech gegründete Unternehmen legte seinen Fokus zunächst auf die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten mit Spaßfaktor, die hohe Abverkäufe garantierten, darunter Schnaps in Aerosoldosen und Energydrinks. Bereits ein halbes Jahr nach der Gründung trat Stefan Fleischmann in das Unternehmen ein, der 2007 zum Prokuristen und 2016 zum zweiten Geschäftsführer berufen wurde. Ihr Know-how in Sachen Herstellung, Abfüllung, Etikettierung und Verpackung kommunikativer Produktideen aus dem Getränkesegment, boten die Neutraublinger bald auch im Werbeartikelmarkt an. Zudem erweiterten sie ihr Portfolio um Kosmetik- und Hygieneprodukte. 2012 rundeten die Bio TeaSticks, für die sich Sanders die Exklusivrechte im Werbeartikelmarkt gesichert hat, als dritte Produktgruppe das Sortiment ab.

Sämtliche Rezepturen im Kosmetik- und Getränkesegment entwickelt das Team gemeinsam. Abmischung und Abfüllung erfolgen in Kooperation mit langjährigen Dienstleitern, die nach den Qualitätssicherungsstandards und Prozessvorschriften der Neutraublinger Spezialisten arbeiten. Etikettierung und Versand werden im eigenen Produktions- und Logistikzentrum in Barbing, nur wenige Kilometer vom Firmensitz entfernt, abgewickelt. Aktuell beschäftigt das nach der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 zertifizierte Unternehmen über 20 Mitarbeiter, darunter viele, die bereits seit Jahren an der von Freundlichkeit und Kontinuität geprägten Unternehmenskultur teilhaben.

Ein ausführlicher Bericht zum Firmenjubiläum findet sich in der aktuellen Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 377 (22. August 2018).

www.imagetools.com

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media (1); Sanders Imagetools (1)