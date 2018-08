Bühring stellt Erklärvideo online

Nach dem Motto „Bilder sagen mehr als tausend Worte“ hat Bühring, Trittau/Hamburg, ein rund zweiminütiges Erklärvideo online gestellt, das Werbeartikelberatern einen kompakten Einblick in die internen Ablaufprozesse des Unternehmens gewährt. Von der Anfrage bis zur Auslieferung zeigt das Video in Whiteboard-Manier den komplexen, internen Ablauf und bietet so interessante Hintergrundinformationen, die z.B. bei der Beratung von Endkunden eingesetzt werden können, um zu erklären, warum Preise und Lieferungen bei individuellen Sonderanfertigungen einen gewissen Vorlauf haben.

Das Video ist auf der Startseite von Bühring sowie auf YouTube abrufbar.

www.buehring-shop.de