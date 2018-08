Launch-Event: Tradeconthor wird Vonmählen

Mit einer großen Launch-Party am neuen Hauptsitz in Lüneburg feierte Tradeconthor am 18. August 2018 seinen dritten Geburtstag – und zugleich die Umfirmierung zu Vonmählen. Unter der neuen Marke, die mit schlichter Eleganz und norddeutschem Understatement auftritt, sollen die Smartphone-Accessoires, mit denen Firmengründer und CEO Julian Thormählen und sein Team innerhalb von drei Jahren den internationalen Werbeartikelmarkt erobert haben, weiter profiliert und auch im Retail-Markt positioniert werden. Dafür wurde gerade rechtzeitig zur Launch-Party auch ein Verkaufsraum im Erdgeschoss des Firmensitzes fertiggestellt, in dem die Party stattfand.

Rund 120 Gäste – darunter die chinesischen Produktionspartner, mit denen das Start-up an zwei Standorten in Ningbo und Dongguan kooperiert, sowie zahlreiche Vertriebspartner für den Werbeartikel- und den Retail-Markt – feierten mit dem Vonmählen-Team, das von einst drei auf inzwischen rund 60 Mitarbeiter am Standort Lüneburg sowie 40 in Fernost angewachsen ist. „Ich bin stolz auf euch und alles, was wir in nur drei Jahren zusammen geschafft haben“, sagte Thormählen in seiner Ansprache. „Jetzt will ich mit euch richtig groß werden.“ Ziel des Unternehmers ist nach eigener Aussage der „Multimilliarden-Markt“ der Smartphone-Accessoires. Mit einer Verbreitung des Produktsortiments in inzwischen 40 Ländern sowie einem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Ningbo sieht sich Vonmählen gut aufgestellt für die nächsten Schritte.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 378 (19. September 2018).

// Brit München

www.vonmaehlen.com

Fotos: Brit München, © WA Media