Neue Serie: Produktsicherheit

Haptische Werbung soll Freude machen und Sympathien stiften. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das eingesetzte Produkt auch das hält, was es verspricht, dass es funktioniert, lange im Einsatz ist und v.a. keine gesundheitlichen Schäden verursacht. Produktsicherheit nimmt im Werbeartikelmarkt einen immer höheren Stellenwert ein. Angesichts der Vielfalt an Produktgruppen oder damit einhergehenden unterschiedlichen Normen und Zertifizierungen fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Die Werbeartikel Nachrichten schauen deswegen genauer hin und widmen sich in einer neuen Serie diesem Themenkomplex: Ob gute Herstellungspraxis bei Lippenpflege oder Lebensmittelechtheit bei Porzellan, ob Rückstrahlwerte von Reflektoren oder Entflammbarkeit von Workwear – alles kommt auf den Prüfstand. Teil 1 der Serie erscheint in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 377 (22. August 2018) und widmet sich dem sensiblen Gebiet der Spielwaren. Worauf hier zu achten ist und welche Prüfsiegel wofür einstehen, hat ein Besuch beim Wanderuper Werbeartikelspezialisten mbw geklärt.

Bildquelle: mbw