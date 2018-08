Deutscher Verpackungspreis für Karl Knauer

Mit einer Promotionverpackung für den Filmstart des Blockbusters Black Panther der Marvel Studios sicherte sich Verpackungsspezialist Karl Knauer, Biberach, den Deutschen Verpackungspreis 2018. Im Auftrag von Filmsponsor PepsiCo (USA) wurde das Packaging des Eistees „Brisk“ entwickelt, um Meinungsbildern das Event schmackhaft zu machen.

Ausgerichtet auf Look & Feel des Kultfilms, inszeniert die Verpackung das Black Panther-Feeling mit allen Sinnen: Eine im 3D-Druck hochveredelte Dose Brisk-Eistee im Design des Filmhelden wird auf einer kleinen „Bühne“ mit ausklappbaren Seitenteilen im Look des Innenraums der Hightech-Tarnkappenschiffe aus dem Film inszeniert. Auf Basis der neu entwickelten und patentierten Technologie „HiLight – smart LEDs®“ wurde dabei eine spektakuläre Lichtinszenierung ultradünn in die drei Rückwände integriert. Durch Drücken des Black Panther-Logos beginnt eine Lichtshow, die jederzeit neu gestartet werden kann und die Magie des Films repräsentiert, in fünf getrennt angesteuerten Zonen. Gewonnen hat die Verpackung in der Kategorie Gestaltung und Veredelung.

www.karlknauer.de