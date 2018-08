Flyeralarm mit neuer Sparte

Mit der neuen Sparte „Flyeralarm Augmented Reality“ erweitert die Würzburger Online-Druckerei Flyeralarm ihr Angebot um virtuelle Inhalte und schlägt so den Bogen zwischen Off- und Online. Dabei werden Werbemedien und Druckprodukte wie Flyer, Broschüren, Kataloge und Magazine mit AR-Inhalten multimedial verlängert und zum Leben erweckt. Zusätzlich kann jedes Objekt in der näheren Umgebung – Plakate, Schaufenster, Häuser etc. – mit digitalen Inhalten angereichert werden.

Die AR-Anwendungen sollen Flyeralarm-Kunden neue Werbemöglichkeiten und Zielgruppen eröffnen, indem sie eine hohe Interaktivität mit den Usern ermöglichen, Kaufentscheidungen in Online-Shops fördern und realistische Produktpräsentationen sowie die anschauliche Erklärung komplexer Produkte und Dienstleistungen erlauben. „Mit ‚Flyeralarm Augmented Reality‘ bauen wir unseren Kunden die lang ersehnte Brücke zwischen Offline und Online. AR bietet auch kleinen und mittleren Unternehmen wie Online-Shops, Tourismusagenturen, Handwerksbetrieben oder Architekten faszinierende Möglichkeiten, ihre Produkte und Dienstleistungen auf realistische Weise zu präsentieren. Zusätzlich lassen sich mit AR Offline-Werbemaßnahmen messbar machen und analysieren“, erklären Raphael Schewe und Steffen Dehn, Produktmanager von „Flyeralarm Augmented Reality“.

www.fa-augmentedreality.com