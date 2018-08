L-Shop-Team launcht neue Marke

Mit miners mate präsentiert das Dortmunder L-Shop-Team ab sofort eine neue Marke. Miners mate (zu übersetzen als Kumpel/Bergmann) steht für die Heimat der Marke – das Ruhrgebiet – und die mit „Pott“ und Bergbau verbundenen Werte Beständigkeit und Zuverlässigkeit.

Die erste Kollektion my mate soll Anfang September an den Start gehen und umfasst 16 Artikel aus dem Bereich Oberbekleidung: acht Herren- und sieben Damenartikel sowie ein Unisex-Longsleeve in gedeckten Farben – von Schwarz und Weiß über Grau bis hin zu Oliv, Navy und Burgunderrot. Viele der Artikel sind im angesagten Two-Tone-Look oder in Heather-Varianten erhältlich. Zur Kollektion gehören Hoodies, Crew Neck Sweats, Polo-Shirts, T-Shirts und Tank Tops.

www.l-shop-team.de