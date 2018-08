Verticas: Fünf neue Nachwuchskräfte

Verticas, Wiesbaden, setzt seine Nachwuchsoffensive auch im neuen Lehrjahr fort und damit ein klares Zeichen gegen den Fachkräftemangel. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres starten fünf Nachwuchskräfte bei der Fullserviceagentur, die im Laufe der Jahre bereits 35 Lehrlinge auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet hat. Vier der neuen Kräfte werden zu Kaufleuten für Marketingkommunikation ausgebildet, einer zum IT-Systemkaufmann. „Die Ausbildung von eigenem Nachwuchs gehört seit über 15 Jahren zu den Grundprinzipien unserer Agentur. Auf diese Weise können wir unseren künftigen Mitarbeitern die Vielfalt und Komplexität einer Fullserviceagentur von Anfang an vermitteln, sie bedarfsgerecht in allen Bereichen ausbilden und dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegenwirken“, so Steffen Weigand, Geschäftsführer von Verticas.

Um den jungen Leuten den Einstieg am Tag des Berufsschulstarts zu versüßen, erhielten alle eine kleine Schultüte mit nützlichen Werbeartikeln und kleinen Leckereien. Außerdem dürfen sich die fünf Neuzugänge zum Start ihrer Lehre gleich von ihrer kreativen Seite zeigen. Weigand: „Wir haben dem jungen Team die Aufgabe gestellt, einen Facebook- und Instagram-Kanal rund um ihren Alltag eigenverantwortlich aufzubauen und zu betreuen.“ Die Kanäle sollen in Kürze an den Start gehen.

www.verticas.de