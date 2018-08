Easy Orange: Neuer Sales Director und neuer Gesellschafter

Mit Wirkung zum 1. September 2018 wird Sami Jäppinen neuer Sales Director von Easy Orange, NL-Waddinxveen. Jäppinen verfügt über langjährige Branchenerfahrung und war u.a. für Senator tätig. Mit Joop van Veelen, der Anteile am Unternehmen übernommen hat, begrüßen die bisherigen Inhaber von Easy Orange, Marco Horneman and André Noordwijk, zudem einen dritten Gesellschafter. „Van Veelen und Jäppinen sind entscheidend für unsere internationalen Wachstumsabsichten“, so Noordwijk.

Easy Orange repräsentiert zurzeit die Marken Beam, Dopper, Pulltap’s und senz° im niederländischen Werbeartikelmarkt. Eigenen Angaben zufolge plant das Unternehmen, weitere Marken in sein Portfolio aufzunehmen.

www.easyorange.nl