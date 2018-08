gamescom 2018: Spielend zum Rekord

Mit rund 370.000 Besuchern aus 114 Ländern konnte die diesjährige, zehnte Auflage der gamescom nach Angaben des Veranstalters Koelnmesse das Rekordergebnis von rund 355.000 Besuchern im letzten Jahr noch einmal toppen. Unter dem Leitthema „Vielfalt gewinnt“ luden 1.037 Aussteller (2017: 919; ein Plus von knapp 13%) aus 56 Ländern vom 22. bis zum 25. August 2018 dazu ein, in den Kölner Messehallen auf 201.000 qm die große Bandbreite von Games als Unterhaltungsmedium, Kulturgut und Türöffner zur Digitalisierung zu erleben.

Während in der entertainment area von Konsolen- und PC-Spielen bis hin zu Mobile- und VR-Games, von Action und Adventure über eSports-Präsentationen bis hin zu Family Entertainment Spielspaß pur im Mittelpunkt stand, hatten die Besucher die Möglichkeit, sich in der fan shop arena an den Merchandising-Ständen von rund 80 Anbietern z.B. mit Sammelfiguren, Plüschwaren und Cosplayer-Artikeln für detailverliebte Kostümierungen einzudecken. Beliebt waren auch die allerorts verteilten Giveaways, allen voran T-Shirts, Fächer, Kopfbedeckungen sowie zusammenklappbare Papphocker, um Wartezeiten im Gamingbereich bequemer zu überbrücken.

Zahlreiche Spiele-Weltpremieren, ein vielfältiges Event- und Kongressprogramm sowie ein abschließendes City-Festival in der Kölner Innenstadt mit Musik und Street Food sorgten auch bei der Jubiläumsausgabe der gamescom passend zum diesjährigen Leitthema für ein abwechslungsreiches Erlebnis.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 378 (19. September 2018).

// Rebecca Klug

www.gamescom.de

Fotos: Rebecca Klug, © WA Media