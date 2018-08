Kahla: Neuer Key Account Manager

Seit Juli 2018 verstärkt André Lauterbach als Key Account Manager den Werbeartikelbereich „Artvertising“ der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, Kahla. Als Werbeartikelprofi und Kenner der Porzellanbranche verfügt Lauterbach über 18 Jahre Erfahrung und übernimmt bei Kahla die Kundenbetreuung im nationalen und internationalen Markt haptischer Werbung. Der Geschäftsbereich „Kahla Artvertising“ hat sich auf individuelles Porzellan für Firmenkunden spezialisiert – das Leistungsspektrum reicht von Beratung und Design über die Veredelung bereits bestehender Porzellanserien bis hin zur Entwicklung und Produktion eigener Formen und Dekore.

Die Marke Kahla steht für multifunktionales Porzellan „made in Germany“, das bereits mit über 100 Designpreisen ausgezeichnet wurde. Vom Firmensitz in Kahla aus exportiert das 300 Mitarbeiter starke Familienunternehmen seine Produkte in über 60 Länder weltweit.

www.kahlaporzellan.com