akatex: Neue Seminartermine

In Kooperation mit macobus – Marketing, Consulting & Businesstraining, Stuttgart und Sigmaringen, bietet die Akademie für Textilveredlung akatex, Köln, im Oktober zwei Seminare an, die sich mit den Themen E-Commerce und Online-Marketing befassen. Der eintägige Workshop „Online-Marketing als Chance für Umsatzwachstum“ vermittelt am 12. und 13. Oktober in Sigmaringen einen professionellen Überblick über die verschiedenen Facetten des Themas, gibt Handlungsvorschläge für erste Schritte in Eigenregie, bietet aber auch versierten Online-Marketeers neue Ansätze. Dabei erklären die praxiserfahrenen Referenten Meike Pätzold, Jörg Meyer und André Stemmermann anhand unterschiedlicher Schwerpunkte und auch für Laien verständlich, wie erfolgreiches Online-Marketing funktioniert, worauf es im Web ankommt und welche Erwartungen Kunden heute mitbringen.

Die Workshops haben thematisch keine spezielle Ausrichtung für Textilveredler und Werbeartikelhändler. André Stemmermann ist jedoch seit über 20 Jahren in der Branche für Werbeartikel und -textilien aktiv und geht entsprechend auf Wünsche und Fragen der Branchenteilnehmer ein. Auch Referent Jörg Meyer ist durch verschiedene Projekte mit den IT- und Marketing-technischen Ansprüchen beider Branchen vertraut.

Macobus hat sich auf Businesstraining, Consulting und Marketing spezialisiert, die Veranstaltungen sind branchenübergreifend für alle Unternehmen konzipiert, die mit kleinen Budgets erfolgreiches Marketing betreiben wollen.

Informationen und Anmeldung zu den Veranstaltungen:

