Welcome Home 2018: Gänsehautfeeling

Seit acht Jahren heißt es im Dezember „Welcome home“ – so auch in diesem Jahr, wenn Daiber, Fare, Geiger-Notes, Halfar, Jung since 1828, Koziol, mbw, Reflects und Uma ihre Gäste wieder aufs rote Sofa einladen. Unter dem Stichwort „Gänsehaut pur“ versprechen die Veranstalter einmal mehr die gewohnt familiäre Atmosphäre mit vorweihnachtlichem Ambiente und gutem Essen, Wissenstransfer und spannende Neuheiten. Auf der Tour quer durch Deutschland werden Werbeartikelhändler zu sechs Veranstaltungen in unternehmenseigene Domizile und besondere Locations eingeladen, wo sie die Hersteller von Regenschirmen, Tassen, Süßigkeiten, Schreibgeräten, Taschen und weiteren Produkten aus dem Bereich haptischer Werbung noch persönlicher kennenlernen können als bei gewöhnlichen Messen. Außerdem bietet ihnen der Besuch schon vor der PSI einen Einblick in aktuelle Neuheiten sowie professionelle Beratung, die Live-Präsentation innovativer Produktions- und Veredelungsverfahren und nicht zuletzt die Möglichkeit, mit der Bonuskarte 1.200 Euro zu sparen.

Auch in diesem Jahr darf jeder Mitarbeiter eines Unternehmens aus dem Werbeartikelhandel wieder einen Industriekunden seiner Wahl mitbringen, den er persönlich während des Events begleitet. Die Interessen des Handels bleiben dabei gewahrt – Daten der Besucher aus der Industrie werden nicht über die Veranstaltung hinaus gespeichert.

2017 nahmen nach offiziellen Angaben 878 Besucher von 337 Firmen die Gelegenheit wahr, die Neuheiten des kommenden Jahres abseits der Hektik großer Messen in Augenschein zu nehmen und die Lieferantenpartner im persönlichen Gespräch oder durch Betriebsführungen an den Firmenstandorten genauer kennenzulernen.

www.welcome-home-tour.de



Die Termine der Welcome Home 2018: 04.12.: Kulturwerk, Hamburg/Norderstedt (11–18 Uhr)

05.12.: Halfar System, Bielefeld (13–18 Uhr)

06.12.: Reflects, Köln (13–18 Uhr)

11.12.: Eventlocation Alte Gärtnerei, München (11–18 Uhr)

12.12.: Uma, Fischerbach (13–18 Uhr)

13.12.: Geiger-Notes, Mainz (13–18 Uhr)

Fotos: Rebecca Klug, Brit München, Jasmin Oberdorfer, ©WA Media