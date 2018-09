Cadeaux Leipzig mit neuem Manufaktur-Forum

Mit konstanten Besucherzahlen ging am 3. September 2018 nach dreitägiger Dauer die 53. Ausgabe der Cadeaux Leipzig über die Bühne, wie gewohnt parallel zur Midora. Insgesamt informierten sich nach offiziellen Angaben 12.100 Besucher – und damit ebenso viele wie bei der Vorjahresausgabe – bei 580 Ausstellern (2017: 560) über Neuheiten und Trends für das Weihnachtsgeschäft und orderten ihr Warensortiment für die kommende Saison. Auf der Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends Cadeaux präsentierten sich 370 Aussteller und Marken, auf der Uhren- und Schmuckmesse Midora 210.

Ein Highlight der Herbst-Cadeaux 2018 war der neue Bereich „Manufakturen“ – ein Forum für kleine und mittelständische Unternehmen, die hochwertige Alltagsprodukte in Kleinserien und mit einem hohen Anteil an Handarbeit in Deutschland fertigen.

Ein Highlight der Herbst-Cadeaux 2018 war der neue Bereich „Manufakturen“, der das Thema Identität explizit in den Mittelpunkt rückte. In Zusammenarbeit mit dem Verband Deutsche Manufakturen e.V. sowie der Initiative Deutsche Manufakturen Handmade-in-Germany (IDM) wurde erstmals ein spezielles Forum für kleine und mittelständische Firmen geschaffen, die hochwertige Alltagsprodukte in Kleinserien und mit einem hohen Anteil an Handarbeit in Deutschland fertigen. Das viel beachtete Areal vereinte rund 70 Aussteller und Marken – u.a. Hersteller von Ledertaschen, Kochmessern, Feinkartonagen, Seidenblumen, Silberbesteck, veganen Lippenpflegeprodukten, mundgeblasener Glasdekoration oder Figuren aus Porzellan und Papiermaché.

Die nächste Cadeaux Leipzig wird vom 9. bis zum 11. März 2019 veranstaltet. Vom 7. bis zum 9. September 2019 findet wieder der Messeverbund aus Cadeaux – erneut mit dem Areal „Manufakturen“ – und Midora Leipzig statt, erstmals ergänzt um die unique 4+1, die vom bisherigen Frühjahrstermin in den Herbst umzieht.

Bildquelle: Leipziger Messe GmbH