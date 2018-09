SuisseEMEX ’18: Auf zu neuen Ufern

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging am 28. und 29. August d.J. in den Hallen der Messe Zürich auf über 12.000 qm die zwölfte Ausgabe der SuisseEMEX über die Bühne, parallel dazu der zweite Digital Summit für KMU. Nach Veranstalterangaben – das ist die EMEX Management GmbH – lockte die größte Schweizer Messe für Marketing, Event, Werbemittel und Digital Business zusammen mit dem Partnerevent topsoft wie im vergangenen Jahr rund 14.000 Besucher in die Messehallen. Auf dem Programm standen u.a. neue Kongressformate und Spezialbereiche. Es präsentierten sich nach offiziellen Angaben rund 350 Aussteller, die Besucher wurden zudem inspiriert von 20 Keynote Speakern und 100 Experten, die rund ums Marketing der Zukunft referierten.

Die Anbieter haptischer Werbung – sowohl Agenturen als auch Hersteller und Lieferanten spezifischer Produkte – waren wie gewohnt in Halle 3 präsent, es herrschte durchgängig eine lockere Atmosphäre. Auch wenn einige Aussteller beklagten, dass weniger Marktteilnehmer als in der Vergangenheit Flagge zeigten, freute man sich über regen Besuch und qualifizierte Fachgespräche. Zudem wurde am Abend des ersten Messetages mit der Branchenparty EMEX-Night Ausstellern wie Besuchern bei Getränken und kulinarischen Kreationen die Gelegenheit geboten, sich zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.

Für das kommende Jahr kündigte der Veranstalter große Veränderungen an. 2019 werde man mit einem neuen Format und in einem neuen Rahmen noch gezielter auf die Besucherbedürfnisse eingehen. Ein ausführlicher Bericht zur diesjährigen Ausgabe der SuisseEMEX folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 378 (19. September 2018).

// Michael Scherer

www.suisse-emex.ch

Fotos: Michael Scherer, © WA Media GmbH