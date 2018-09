BAPP Networking Day: Erneut erfolgreich

Der jährliche Networking Day des belgischen Branchenverbands BAPP (Belgian Association of Promotional Products) fand am 30. August 2018 im San Marco Village in B-Schelle statt. Im venezianischen Flair der zentral zwischen Brüssel und Antwerpen gelegenen Eventlocation, die sich im Vorjahr als neuer Standort bewährt hatte, präsentierten 66 Lieferanten haptischer Werbung (2017: 60) aus Benelux, Deutschland und weiteren europäischen Ländern einen vielseitigen Produktmix. Als Kontaktplattform für internationale Werbeartikelhersteller und -importeure sowie belgische Werbeartikelhändler ist die vom BAPP organisierte Veranstaltung seit vielen Jahren etabliert, und dass sie mehr ist als eine Messe – eben ein Networking Day –, wurde nicht zuletzt auf dem Get-together deutlich, das den Tag wie jedes Jahr abrundete: Bei belgischem Bier und kulinarischen Köstlichkeiten bestand viel Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen und Branchenbelange zu diskutieren.

Nach Angaben des Verbands kamen insgesamt 190 Personen (2017: 175) von 95 Werbeartikelagenturen nach Schelle. Dass viele Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern erschienen waren, wurde seitens der Aussteller mehrmals positiv hervorgehoben. Wer noch kein BAPP-Mitglied war, konnte sich vor Ort über die Arbeit und die Initiativen der umtriebigen Vereinigung informieren, die ihrerseits für neue Mitglieder warb.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 378 (19. September 2018).

// Till Barth

www.bapp.be

Fotos: Till Barth, © WA Media