Ausbildungsbeginn bei Sprintis

Am 1. September 2018 haben bei der Sprintis Schenk GmbH & Co. KG, Würzburg, sechs neue Auszubildende angefangen. Zum Start ihrer Lehrzeit fanden im Rahmen der Initiative „Du bist Sprintis“ zwei Kennenlerntage statt, an denen sich die einzelnen Abteilungen den Auszubildenden vorstellten und Abläufe im Unternehmen erklärten. Gekrönt wurde der Ausbildungsbeginn mit einem gemeinsamen Teamevent, wo sich die Auszubildenden des ersten bis dritten Lehrjahres austauschen und ihre Ziele und Erwartungen für die Ausbildung definieren konnten „Unsere neuen Auszubildenden sollen sich gleich ab der ersten Stunde wohlfühlen. Ein Miteinander aller auf Augenhöhe ist uns wichtig“, so Sprintis-Geschäftsführer Christian Schenk. Aktuell bildet das Unternehmen in den Berufen Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Fachkraft für Lagerlogistik sowie Handelsfachwirte aus.

Nach seiner auf zwei Jahre verkürzten Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel wurde Ferdinand Schilling von Sprintis jetzt als Sachbearbeiter im Einkauf übernommen, wo er die Abwicklung von Transporten betreut und Lieferanten koordiniert. Im Herbst startet er eine Weiterbildung zum Geprüften Handelsfachwirt (IHK).

www.sprintis.de